Украинцы в Польше покупают квартиры и реже переводят деньги домой: новое исследование

Польша, Четверг 11 декабря 2025 08:00
UA EN RU
Украинцы в Польше покупают квартиры и реже переводят деньги домой: новое исследование Как изменилось положение украинцев в Польше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Интеграция украинцев в Польше растет - они покупают квартиры, уровень безработицы среди беженцев снижается и у них улучшается экономический статус. Мигранты до сих пор переводят деньги домой, но уже меньше, чем раньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Национального банка Польши.

Социальная интеграция усиливается

По данным НБП, уровень социальной и экономической интеграции украинцев в Польше продолжает расти. Улучшается владение языком, повышается самостоятельность в вопросах жилья, а также расширяются контакты с поляками.

63% украинцев заявили, что хорошо или свободно владеют польским языком (в прошлом году таких было меньше), а лишь 4% не знают языка совсем.

Работа - главный источник доходов

Доход от работы составляет 92% доходов довоенных иммигрантов и 78% доходов беженцев. Другие поступления - это денежные переводы из Украины и социальные выплаты, в частности 800+.

Ситуация на рынке труда также улучшается: растет доля тех, кто имеет стабильную работу, и уменьшается уровень безработицы среди беженцев. Украинцы реже вынуждены работать на неквалифицированных работах.

Жилищный вопрос: большинство обеспечивают себя самостоятельно

81% опрошенных полностью самостоятельно решают вопрос жилья:

  • 72% арендуют жилье;
  • 9% купили собственную квартиру;
  • становится меньше людей в коллективных центрах проживания.

Более 60% тех, кто живет в общежитиях для беженцев, - люди старше 45 лет.

Неравенство в зарплатах и проблема работы "ниже квалификации"

В 2025 году 36% беженцев и 25% довоенных иммигрантов работали ниже своего профессионального уровня. Это касается прежде всего тех, кто не смог найти другую работу, кроме элементарной.

В то же время зарплаты украинцев растут темпами, близкими к средним по экономике Польши. Самые высокие доходы - в сферах IT, строительства и транспорта.

Разница между зарплатами мужчин и женщин среди украинцев - значительно больше, чем в польской экономике в целом.

При этом, в исследовании отмечают, что иммигранты продолжают финансово поддерживать своих родственников в Украине, но частота и объем денежных переводов демонстрируют тенденцию к снижению.

Украинцы в Польше покупают квартиры и реже переводят деньги домой: новое исследованиеВ этом году четверть довоенных иммигрантов работали ниже своего профессионального уровня (фото: Getty Images)

Контакты с поляками и планы на будущее

73% украинцев говорят, что имеют среди поляков кого-то, к кому могут обратиться за советом. Среди довоенных мигрантов этот показатель еще выше - 81%.

Планы оставаться в Польше существенно не изменились:

  • 51% довоенных иммигрантов хотят жить в Польше постоянно;
  • среди беженцев таких - 24%;
  • 56% беженцев не имеют четких планов.

Новые волны беженцев: меньше семей, больше молодежи

Несмотря на значительное уменьшение масштабов, приток беженцев продолжается. Волна 2024-2025 годов отличается от 2022 года:

  • больше мужчин;
  • больше людей 18-26 лет;
  • реже приезжают с детьми;
  • чаще приезжают с партнером или самостоятельно.

Где живет больше всего украинцев

Больше всего иммигрантов из Украины живет в:

  • Нижнесилезском воеводстве;
  • Мазовецком воеводстве.

Здесь украинцы составляют примерно 6% населения.

Отметим, что опрос длился с апреля по июнь 2025 года и охватил почти 4 тысячи респондентов из всех регионов Польши.

Читайте также о том, что за девять месяцев 2025 года украинцы в Польше чаще всего искали работу на складах и в логистических центрах.

Ранее мы писали о том, что в Польше осенью зафиксировали значительное увеличение украинцев, которые ищут временной защиты. С 26 августа по 10 ноября на получение PESEL UKR подали заявки 49,7 тысячи человек.

Польша
