Украинцы в Польше покупают квартиры и реже переводят деньги домой: новое исследование
Интеграция украинцев в Польше растет - они покупают квартиры, уровень безработицы среди беженцев снижается и у них улучшается экономический статус. Мигранты до сих пор переводят деньги домой, но уже меньше, чем раньше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Национального банка Польши.
Социальная интеграция усиливается
По данным НБП, уровень социальной и экономической интеграции украинцев в Польше продолжает расти. Улучшается владение языком, повышается самостоятельность в вопросах жилья, а также расширяются контакты с поляками.
63% украинцев заявили, что хорошо или свободно владеют польским языком (в прошлом году таких было меньше), а лишь 4% не знают языка совсем.
Работа - главный источник доходов
Доход от работы составляет 92% доходов довоенных иммигрантов и 78% доходов беженцев. Другие поступления - это денежные переводы из Украины и социальные выплаты, в частности 800+.
Ситуация на рынке труда также улучшается: растет доля тех, кто имеет стабильную работу, и уменьшается уровень безработицы среди беженцев. Украинцы реже вынуждены работать на неквалифицированных работах.
Жилищный вопрос: большинство обеспечивают себя самостоятельно
81% опрошенных полностью самостоятельно решают вопрос жилья:
- 72% арендуют жилье;
- 9% купили собственную квартиру;
- становится меньше людей в коллективных центрах проживания.
Более 60% тех, кто живет в общежитиях для беженцев, - люди старше 45 лет.
Неравенство в зарплатах и проблема работы "ниже квалификации"
В 2025 году 36% беженцев и 25% довоенных иммигрантов работали ниже своего профессионального уровня. Это касается прежде всего тех, кто не смог найти другую работу, кроме элементарной.
В то же время зарплаты украинцев растут темпами, близкими к средним по экономике Польши. Самые высокие доходы - в сферах IT, строительства и транспорта.
Разница между зарплатами мужчин и женщин среди украинцев - значительно больше, чем в польской экономике в целом.
При этом, в исследовании отмечают, что иммигранты продолжают финансово поддерживать своих родственников в Украине, но частота и объем денежных переводов демонстрируют тенденцию к снижению.
В этом году четверть довоенных иммигрантов работали ниже своего профессионального уровня (фото: Getty Images)
Контакты с поляками и планы на будущее
73% украинцев говорят, что имеют среди поляков кого-то, к кому могут обратиться за советом. Среди довоенных мигрантов этот показатель еще выше - 81%.
Планы оставаться в Польше существенно не изменились:
- 51% довоенных иммигрантов хотят жить в Польше постоянно;
- среди беженцев таких - 24%;
- 56% беженцев не имеют четких планов.
Новые волны беженцев: меньше семей, больше молодежи
Несмотря на значительное уменьшение масштабов, приток беженцев продолжается. Волна 2024-2025 годов отличается от 2022 года:
- больше мужчин;
- больше людей 18-26 лет;
- реже приезжают с детьми;
- чаще приезжают с партнером или самостоятельно.
Где живет больше всего украинцев
Больше всего иммигрантов из Украины живет в:
- Нижнесилезском воеводстве;
- Мазовецком воеводстве.
Здесь украинцы составляют примерно 6% населения.
Отметим, что опрос длился с апреля по июнь 2025 года и охватил почти 4 тысячи респондентов из всех регионов Польши.
