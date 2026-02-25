UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українці почали отримувати від держави зарядні станції: кого стосується програма

Ілюстративне фото: сім'ї з дітьми з інвалідністю можуть отримати зарядні станції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні розпочали реалізацію програми, в рамках якої сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А можуть отримати портативні зарядні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Читайте також: Україна отримала тисячі генераторів завдяки Євросоюзу, - єврокомісар

Деталі програми

За її словами, наразі держава закупила 10 000 портативних зарядних станцій. Орієнтовна ємність кожного пристрою становить 2 кВт-год.

Процес передачі обладнання вже перейшов в активну фазу. Перші 4 тисячі станцій були адресно відправлені одержувачам через мережу "Укрпошти", а решту пристроїв буде доставлено сім'ям найближчим часом.

Хто має право на допомогу

Програма розрахована виключно на сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А (високий ступінь втрати здоров'я). Отримати станцію може один із батьків, опікун або офіційний законний представник дитини.

Як подати заяву

Заявник має звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) у своєму регіоні. Бланк заяви надається прямо на місці. Під час візиту необхідно мати при собі оригінали та копії таких документів:

  • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);
  • документ, що підтверджує повноваження законного представника (для опікунів та представників закладів);
  • копія документа, що підтверджує статус дитини з інвалідністю підгрупи А до 18 років.

Програма "СвітлоДім"

Нагадаємо, 28 січня в Україні стартувала державна програма "СвітлоДім", спрямована на забезпечення багатоквартирних будинків автономними джерелами енергії для безперебійної роботи водопостачання, теплопостачання та ліфтів.

На першому етапі проєкт діє тільки в Києві та Київській області. Одержувачами компенсації можуть бути ОСББ, управителі або житлові кооперативи, які подають заявку через портал "Дія".

