Українці почали отримувати від держави зарядні станції: кого стосується програма

Деталі програми

За її словами, наразі держава закупила 10 000 портативних зарядних станцій. Орієнтовна ємність кожного пристрою становить 2 кВт-год.

Процес передачі обладнання вже перейшов в активну фазу. Перші 4 тисячі станцій були адресно відправлені одержувачам через мережу "Укрпошти", а решту пристроїв буде доставлено сім'ям найближчим часом.

Хто має право на допомогу

Програма розрахована виключно на сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А (високий ступінь втрати здоров'я). Отримати станцію може один із батьків, опікун або офіційний законний представник дитини.

Як подати заяву

Заявник має звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) у своєму регіоні. Бланк заяви надається прямо на місці. Під час візиту необхідно мати при собі оригінали та копії таких документів: