Украинцы начали получать от государства зарядные станции: кого касается программа

В Украине начали реализацию программы, в рамках которой семьи с детьми с инвалидностью подгруппы А могут получить портативные зарядные станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Читайте также: Украина получила тысячи генераторов благодаря Евросоюзу, - еврокомиссар
По ее словам, сейчас государство закупило 10 000 портативных зарядных станций. Ориентировочная емкость каждого устройства составляет 2 кВтч.
Процесс передачи оборудования уже перешел в активную фазу. Первые 4 тысячи станций были адресно отправлены получателям через сеть "Укрпочты", а остальные устройства будут доставлены семьям в ближайшее время.
Программа рассчитана исключительно на семьи с детьми с инвалидностью подгруппы А (высокая степень потери здоровья). Получить станцию может один из родителей, опекун или официальный законный представитель ребенка.
Заявитель должен обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в своем регионе. Бланк заявления предоставляется прямо на месте. Во время визита необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:
Напомним, 28 января в Украине стартовала государственная программа "СвітлоДім", направленная на обеспечение многоквартирных домов автономными источниками энергии для бесперебойной работы водоснабжения, теплоснабжения и лифтов.
На первом этапе проект действует только в Киеве и Киевской области. Получателями компенсации могут быть ОСМД, управляющие или жилищные кооперативы, подающие заявку через портал "Дія".