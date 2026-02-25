Украинцы начали получать от государства зарядные станции: кого касается программа

Детали программы

По ее словам, сейчас государство закупило 10 000 портативных зарядных станций. Ориентировочная емкость каждого устройства составляет 2 кВтч.

Процесс передачи оборудования уже перешел в активную фазу. Первые 4 тысячи станций были адресно отправлены получателям через сеть "Укрпочты", а остальные устройства будут доставлены семьям в ближайшее время.

Кто имеет право на помощь

Программа рассчитана исключительно на семьи с детьми с инвалидностью подгруппы А (высокая степень потери здоровья). Получить станцию ​​может один из родителей, опекун или официальный законный представитель ребенка.

Как подать заявление

Заявитель должен обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в своем регионе. Бланк заявления предоставляется прямо на месте. Во время визита необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов: