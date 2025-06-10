Газ в Україні дешевшає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Ціни на газ поступово знижуються на європейському ринку. В Україні газ дешевшає другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки .

За даними міністерства фактична ціна реалізації газу в Україні в травні 2025 року впала на 3,9% до 15 507 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Однак газ коштує дорожче, ніж у травні минулого року (12 460 гривень).



Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 430 доларів за тисячу кубометрів (17,8 тисяч гривень). Вартість газу в Європі впала з початку року на 35%.

Закупівля газу

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств. Витрати на імпорт газу, за розрахунками НБУ, становитимуть 2,9 млрд доларів.

Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів.