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Газ в Україні дешевшає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Україна, Вівторок 10 червня 2025 08:44
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Газ в Україні дешевшає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо Фото: Ціни на газ в Україні впали в травні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ поступово знижуються на європейському ринку. В Україні газ дешевшає другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

За даними міністерства фактична ціна реалізації газу в Україні в травні 2025 року впала на 3,9% до 15 507 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Однак газ коштує дорожче, ніж у травні минулого року (12 460 гривень).
Газ в Україні дешевшає другий місяць поспіль: скільки коштує паливо

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 430 доларів за тисячу кубометрів (17,8 тисяч гривень). Вартість газу в Європі впала з початку року на 35%.

Закупівля газу

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств. Витрати на імпорт газу, за розрахунками НБУ, становитимуть 2,9 млрд доларів.

Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи зростуть, щойно "дозволять умови". У післявоєнний період тарифи теж зростатимуть.

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