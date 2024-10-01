Українці отримають перший кешбек за покупки вже у жовтні: коли буде виплата

Вже у жовтні 2024 року українці можуть отримати перший кешбек (часткове повернення коштів) за придбання вітчизняних товарів у межах державної програми "Національний кешбек".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на платформу "Зроблено в Україні".
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"Національний кешбек" - державна програма, спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання споживачів купувати товари, виготовлені в Україні.
У межах проекту громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів.
Ознайомитись із виробниками, точками продажу та товарами, що беруть участь у програмі, можна на офіційній платформі "Зроблено в Україні".
"Національний кешбек" охоплює різні товари від українських виробників (скриншот: madeinukraine.gov.ua)
Пілотний етап (бета-тестування) програми стартував 2 вересня 2024 року й триватиме до 31 грудня 2024 року.
Кошти від кешбеку за минулий місяць будуть зараховуватись на спеціальні банківські рахунки учасників програми до 20 числа наступного місяця. Тобто, наприклад, за покупки у вересні кешбек буде зараховано до 20 жовтня.
Історія нарахувань за покупки українських товарів буде доступна в застосунку "Дія".
Використати кешбек, отриманий за покупки у вересні-листопаді 2024 року, можна буде до 31 січня 2025 року.
Тим часом кошти кешбеку, нараховані за покупки в грудні 2024 року, будуть виплачені в лютому 2025 року (і їх можна буде використати впродовж 2025 року).
В цілому ж очікується, що експериментальний проект "Національний кешбек" діятиме до 31 грудня 2025 - в межах фінансування, що буде передбачене бюджетом на 2025 рік.
У програмі "Національний кешбек" добровільно можуть брати участь:
Споживачеві, щоб стати учасником програми, потрібно:
Зазначимо, що нині в програмі авторизовані: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Sense Bank ("Сенс Банк"), "А-банк", ПУМБ, UKRSIBBANK ("Укрсиббанк"), monobank ("Універсал Банк"), "Укрексімбанк", "Глобус", "Укргазбанк" і "Банк Кредит Дніпро".
Виробники та продавці для приєднання до програми можуть ознайомитись з відповідною інструкцією.
Зручні інструкції та додаткова інформація доступні на платформі "Зроблено в Україні" (скриншот: madeinukraine.gov.ua)
У межах програми громадянам доступні товари українського виробництва, в тому числі лікарські та медичні вироби, які додані виробником до відповідного переліку.
Водночас кешбек не надається на підакцизні товари.
Наприклад, на пальне, тютюнові вироби або ж алкогольні напої (за виключенням алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту - вин виноградних, вин плодово-ягідних і напоїв медових).
"При купівлі українських товарів із використанням банківських карт, покупцеві буде нараховуватись кешбек в розмірі 10% від їхньої вартості, але не більше 3000 гривень на місяць", - уточнюється на офіційній платформі.
Мінімальна сума кешбеку на місяць - 2 грн (скриншот: madeinukraine.gov.ua)
Отримані в межах програми "Національний кешбек" кошти можна використати на локальні послуги:
Крім того, кешбек можна використати на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.
Водночас зняти готівку з рахунку, на який "падають" кошти за кешбек, неможливо. Використати їх можна лише для безготівкових розрахунків на оплату послуг.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструватись на бета-тест "Національного кешбеку" через "Дію".
Читайте також, як українці зможуть отримати кешбек за комуналку.
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