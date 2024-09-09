Українці зможуть отримати кешбек за комуналку: як це зробити
За розрахунки за комунальні послуги карткою ПриватБанку українці зможуть отримати кешбек.
РБК-Україна розповідає із посиланням на ПриватБанк як це зробити і куди можна використати гроші, які повернуться на рахунок.
Українцям почали повертати гроші за розрахунки за оплати комуналки, квитків на транспорт, медичних послуг, мобільного зв’язку тощо карткою Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні", яку випускають для клієнтів ПриватБанку. Додатковий кешбек становить 10%.
Щоб отримувати кешбек потрібно відкрити таку картку. Це можна зробити безкоштовно у мобільному застосунку чи вебверсії Приват24. Після оформлення картки необхідно оновити застосунок "Дія", обрати послугу "Національний кешбек" і зазначити картку ПриватБанку для отримання виплат від держави.
Кешбек нараховується щодня, і вже наступного дня користувач може бачити накопичені кошти в застосунку "Дія". Зарахування коштів на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" відбувається один раз на місяць, до кінця наступного місяця. Наприклад, кешбек за покупки у вересні буде зараховано до кінця жовтня. Якщо користувач не вказав рахунок для виплати, зарахування переноситься на наступний місяць.
Накопичений кешбек можна використати безготівково для оплати комунальних послуг, транспорту, зв'язку, медичних і спортивних послуг, у закладах харчування, а також для придбання військових облігацій чи донатів на ЗСУ.
Державна програма "Національний кешбек" розпочалася 2 вересня 2024 року. Вона передбачає нарахування кешбеку за покупки товарів українського виробництва, оплачені платіжними картками ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) у продавців, які беруть участь у програмі.
Протягом перших днів після запуску програми "Національний кешбек" 313 000 українців вже оформили в ПриватБанку спеціальні цифрові картки Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні".
Раніше РБК-Україна писало, що споживачі комунальних послуг мають можливість ініціювати списання своїх боргів перед постачальниками, якщо постачальник подасть позов до суду про стягнення заборгованості. Якщо суд стане на бік споживача, борги можуть бути списані за певних умов. Це можливо, якщо заборгованість перевищує три роки, якщо вона виникла через попередніх власників житла, через некоректні нарахування або якщо споживача визнано банкрутом. Списання боргу можливе за умови доказів у суді, але цей процес може бути складним.
Також ми розповідали, що спадкоємці, які приймають спадок, зобов’язані оплатити борги спадкодавця, зокрема за комунальні послуги, але тільки в межах вартості спадкового майна. Якщо спадок не прийнято, борги спадкодавця не переходять до спадкоємця.
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