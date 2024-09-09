Українці зможуть отримати кешбек за комуналку: як це зробити

РБК-Україна розповідає із посиланням на ПриватБанк як це зробити і куди можна використати гроші, які повернуться на рахунок.

Українцям почали повертати гроші за розрахунки за оплати комуналки, квитків на транспорт, медичних послуг, мобільного зв’язку тощо карткою Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні", яку випускають для клієнтів ПриватБанку. Додатковий кешбек становить 10%.

Щоб отримувати кешбек потрібно відкрити таку картку. Це можна зробити безкоштовно у мобільному застосунку чи вебверсії Приват24. Після оформлення картки необхідно оновити застосунок "Дія", обрати послугу "Національний кешбек" і зазначити картку ПриватБанку для отримання виплат від держави.

Кешбек нараховується щодня, і вже наступного дня користувач може бачити накопичені кошти в застосунку "Дія". Зарахування коштів на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" відбувається один раз на місяць, до кінця наступного місяця. Наприклад, кешбек за покупки у вересні буде зараховано до кінця жовтня. Якщо користувач не вказав рахунок для виплати, зарахування переноситься на наступний місяць.

Накопичений кешбек можна використати безготівково для оплати комунальних послуг, транспорту, зв'язку, медичних і спортивних послуг, у закладах харчування, а також для придбання військових облігацій чи донатів на ЗСУ.

Державна програма "Національний кешбек" розпочалася 2 вересня 2024 року. Вона передбачає нарахування кешбеку за покупки товарів українського виробництва, оплачені платіжними картками ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) у продавців, які беруть участь у програмі.

Протягом перших днів після запуску програми "Національний кешбек" 313 000 українців вже оформили в ПриватБанку спеціальні цифрові картки Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні".