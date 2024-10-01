Украинцы получат первый кэшбек за покупки уже в октябре: когда будет выплата

Уже в октябре 2024 года украинцы могут получить первый кэшбек (частичный возврат средств) за приобретение отечественных товаров в рамках государственной программы "Национальный кэшбек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Сделано в Украине".
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"Национальный Кэшбэк" - государственная программа, направленная на поддержку украинских производителей и стимулирование потребителей покупать товары, изготовленные в Украине.
В рамках проекта граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров.
Ознакомиться с производителями, точками продаж и участвующими в программе товарами можно на официальной платформе "Сделано в Украине".
"Национальный кэшбек" охватывает разные товары от украинских производителей (скриншот: madeinukraine.gov.ua)
Пилотный этап (бета-тестирование) программы стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Средства от кэшбека за прошлый месяц будут зачисляться на специальные банковские счета участников программы до 20 числа следующего месяца. То есть, например, за покупки в сентябре кэшбек будет зачислен до 20 октября.
История начислений за покупки украинских товаров будет доступна в приложении "Дія".
Использовать кэшбек, полученный за покупки в сентябре-ноябре 2024 года, можно будет до 31 января 2025 года.
Между тем, средства кэшбека, начисленные за покупки в декабре 2024 года, будут выплачены в феврале 2025 года (и их можно будет использовать в течение 2025 года).
В целом же ожидается, что экспериментальный проект "Национальный кэшбек" будет действовать до 31 декабря 2025 года - в рамках финансирования, которое будет предусмотрено бюджетом на 2025 год.
В программе "Национальный Кэшбэк" добровольно могут участвовать:
Потребителю, чтобы стать участником программы, нужно:
Отметим, что в настоящее время в программе авторизованы: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Sense Bank ("Сенс Банк"), "А-банк", ПУМБ, UKRSIBBANK ("Укрсиббанк"), monobank ("Универсал Банк"), "Укрексімбанк", "Глобус", "Укргазбанк" и "Банк Кредит Дніпро".
Производители и продавцы для подключения к программе могут ознакомиться с соответствующей инструкцией.
Удобные инструкции и дополнительная информация доступны на платформе "Сделано в Украине" (скриншот: madeinukraine.gov.ua)
В рамках программы гражданам доступны товары украинского производства, в том числе лекарственные и медицинские изделия, которые добавлены изготовителем в соответствующий перечень.
В то же время кэшбек не предоставляется на подакцизные товары.
Например, на горючее, табачные изделия или алкогольные напитки (за исключением алкогольных напитков, произведенных без добавления спирта - вин виноградных, вин плодово-ягодных и напитков медовых).
"При покупке украинских товаров с использованием банковских карт, покупателю будет начисляться кэшбек в размере 10% от их стоимости, но не более 3000 гривен в месяц", - уточняется на официальной платформе.
Минимальная сумма кэшбека в месяц - 2 грн (скриншот: madeinukraine.gov.ua)
Полученные в рамках программы "Национальный Кэшбэк" средства можно использовать на локальные услуги:
Кроме того, Кэшбэк можно использовать в поддержку ВСУ или на покупку военных облигаций.
В то же время снять наличные со счета, на который "падают" средства за кэшбек, невозможно. Использовать их можно только для безналичных расчетов на оплату услуг.
Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться на бета-тест "Национального кэшбека" через "Дію".
Читайте также, как украинцы смогут получить кэшбек за коммуналку.
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