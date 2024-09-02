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Отримуйте 10% компенсації. Як зареєструватись на бета-тест "Національного кешбеку" через "Дію"

Понеділок 02 вересня 2024 16:11
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Отримуйте 10% компенсації. Як зареєструватись на бета-тест "Національного кешбеку" через "Дію" Ілюстративне фото: Українцям пояснили, як зареєструватись на бета-тест "нацкешбеку" через "Дію (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні з 28 серпня стартувала реєстрація торгових мереж для участі в програмі "Національний кешбек". Щомісячно українці зможуть отримувати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tekegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

До тестування програми можна долучитись через "Дію". Перший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування.

На що можна буде витратити кешбек:

  • медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
  • комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;
  • донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;
  • багато інших послуг, товарів українського виробництва.

Перелік продавців, виробників і товарів, за які нараховується кешбек, шукайте за посиланням. Виробники та продавці українських товарів, доєднуйтеся до Нацкешбеку через портал Дія.

Як отримати послугу

  • Натисніть Приєднатися, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.
  • Якщо ви приєднуєтесь як виробництво, заповніть перелік своїх товарів, ввівши EAN-код, - унікальний штрихкод для ідентифікації кожного виробу.
  • Якщо ви приєднуєтесь як продавець, заповніть перелік своїх платіжних терміналів, ввівши номер РРО, Merchant ID та Terminal ID.
  • Перевірте сформовану заяву та підпишіть електронним підписом.

Що цьому передувало

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський повідомив про започаткування програми "Купуй українське". За цією програмою громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку за купівлю товарів українського виробництва.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко говорила про те, що програма може запрацювати вже з вересня. Вона буде включатиме продовольчі і непродовольчі товари, вироблені в Україні.

Детальніше про кешбек на українські товари і що каже про це бізнес - у матеріалі РБК-Україна.

Також у Мінекономіки пояснили, як зареєструватися для участі в програмі "Національний кешбек".

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Національний кешбек Дія
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