Отримуйте 10% компенсації. Як зареєструватись на бета-тест "Національного кешбеку" через "Дію"

В Україні з 28 серпня стартувала реєстрація торгових мереж для участі в програмі "Національний кешбек". Щомісячно українці зможуть отримувати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tekegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Перелік продавців, виробників і товарів, за які нараховується кешбек, шукайте за посиланням. Виробники та продавці українських товарів, доєднуйтеся до Нацкешбеку через портал Дія.

На що можна буде витратити кешбек:

До тестування програми можна долучитись через "Дію". Перший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування.

Що цьому передувало

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський повідомив про започаткування програми "Купуй українське". За цією програмою громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку за купівлю товарів українського виробництва.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко говорила про те, що програма може запрацювати вже з вересня. Вона буде включатиме продовольчі і непродовольчі товари, вироблені в Україні.

Детальніше про кешбек на українські товари і що каже про це бізнес - у матеріалі РБК-Україна.

Також у Мінекономіки пояснили, як зареєструватися для участі в програмі "Національний кешбек".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.