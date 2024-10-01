Українці отримають перший кешбек за покупки вже у жовтні: коли буде виплата

Вже у жовтні 2024 року українці можуть отримати перший кешбек (часткове повернення коштів) за придбання вітчизняних товарів у межах державної програми "Національний кешбек".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на платформу "Зроблено в Україні".

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Строки програми та виплат "Національного кешбеку"

"Національний кешбек" - державна програма, спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання споживачів купувати товари, виготовлені в Україні.

У межах проекту громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів.

Ознайомитись із виробниками, точками продажу та товарами, що беруть участь у програмі, можна на офіційній платформі "Зроблено в Україні".

"Національний кешбек" охоплює різні товари від українських виробників (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

Пілотний етап (бета-тестування) програми стартував 2 вересня 2024 року й триватиме до 31 грудня 2024 року.

Кошти від кешбеку за минулий місяць будуть зараховуватись на спеціальні банківські рахунки учасників програми до 20 числа наступного місяця. Тобто, наприклад, за покупки у вересні кешбек буде зараховано до 20 жовтня.

Історія нарахувань за покупки українських товарів буде доступна в застосунку "Дія".

Використати кешбек, отриманий за покупки у вересні-листопаді 2024 року, можна буде до 31 січня 2025 року.

Тим часом кошти кешбеку, нараховані за покупки в грудні 2024 року, будуть виплачені в лютому 2025 року (і їх можна буде використати впродовж 2025 року).

В цілому ж очікується, що експериментальний проект "Національний кешбек" діятиме до 31 грудня 2025 - в межах фінансування, що буде передбачене бюджетом на 2025 рік.

Хто та як саме може долучитись до програми

У програмі "Національний кешбек" добровільно можуть брати участь:

громадяни України, старші за 18 років

виробники українських товарів

продавці українських товарів

Споживачеві, щоб стати учасником програми, потрібно:

оформити картку, на яку держава перераховуватиме кошти (віртуальну - в своєму банківському мобільному застосунку чи фізичну - в банку)

надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів в магазинах, які долучились до програми (це можна зробити в банківському застосунку або в банку)

оновити мобільний застосунок "Дія" та обрати послугу "Національний кешбек"

Зазначимо, що нині в програмі авторизовані: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Sense Bank ("Сенс Банк"), "А-банк", ПУМБ, UKRSIBBANK ("Укрсиббанк"), monobank ("Універсал Банк"), "Укрексімбанк", "Глобус", "Укргазбанк" і "Банк Кредит Дніпро".

Виробники та продавці для приєднання до програми можуть ознайомитись з відповідною інструкцією.

Зручні інструкції та додаткова інформація доступні на платформі "Зроблено в Україні" (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

Які товари доступні та скільки грошей можна отримати

У межах програми громадянам доступні товари українського виробництва, в тому числі лікарські та медичні вироби, які додані виробником до відповідного переліку.

Водночас кешбек не надається на підакцизні товари.

Наприклад, на пальне, тютюнові вироби або ж алкогольні напої (за виключенням алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту - вин виноградних, вин плодово-ягідних і напоїв медових).

"При купівлі українських товарів із використанням банківських карт, покупцеві буде нараховуватись кешбек в розмірі 10% від їхньої вартості, але не більше 3000 гривень на місяць", - уточнюється на офіційній платформі.

Мінімальна сума кешбеку на місяць - 2 грн (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

На що можна витратити отриманий кешбек

Отримані в межах програми "Національний кешбек" кошти можна використати на локальні послуги:

медичні послуги

спорт

кіно

ресторани

оплату комунальних послуг

оплату транспортних послуг

оплату мобільного зв'язку тощо

Крім того, кешбек можна використати на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Водночас зняти готівку з рахунку, на який "падають" кошти за кешбек, неможливо. Використати їх можна лише для безготівкових розрахунків на оплату послуг.