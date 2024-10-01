Украинцы получат первый кэшбек за покупки уже в октябре: когда будет выплата

Уже в октябре 2024 года украинцы могут получить первый кэшбек (частичный возврат средств) за приобретение отечественных товаров в рамках государственной программы "Национальный кэшбек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Сделано в Украине".

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Сроки программы и выплат "Национального кэшбека"

"Национальный Кэшбэк" - государственная программа, направленная на поддержку украинских производителей и стимулирование потребителей покупать товары, изготовленные в Украине.

В рамках проекта граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров.

Ознакомиться с производителями, точками продаж и участвующими в программе товарами можно на официальной платформе "Сделано в Украине".

"Национальный кэшбек" охватывает разные товары от украинских производителей (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

Пилотный этап (бета-тестирование) программы стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

Средства от кэшбека за прошлый месяц будут зачисляться на специальные банковские счета участников программы до 20 числа следующего месяца. То есть, например, за покупки в сентябре кэшбек будет зачислен до 20 октября.

История начислений за покупки украинских товаров будет доступна в приложении "Дія".

Использовать кэшбек, полученный за покупки в сентябре-ноябре 2024 года, можно будет до 31 января 2025 года.

Между тем, средства кэшбека, начисленные за покупки в декабре 2024 года, будут выплачены в феврале 2025 года (и их можно будет использовать в течение 2025 года).

В целом же ожидается, что экспериментальный проект "Национальный кэшбек" будет действовать до 31 декабря 2025 года - в рамках финансирования, которое будет предусмотрено бюджетом на 2025 год.

Кто и как может присоединиться к программе

В программе "Национальный Кэшбэк" добровольно могут участвовать:

граждане Украины старше 18 лет

производители украинских товаров

продавцы украинских товаров

Потребителю, чтобы стать участником программы, нужно:

оформить карточку, на которую государство будет перечислять средства (виртуальную - в своем банковском мобильном приложении или физическую - в банке)

предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, которые присоединились к программе (это можно сделать в банковском приложении или в банке)

обновить мобильное приложение "Дія" и выбрать услугу "Национальный кэшбек"

Отметим, что в настоящее время в программе авторизованы: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Sense Bank ("Сенс Банк"), "А-банк", ПУМБ, UKRSIBBANK ("Укрсиббанк"), monobank ("Универсал Банк"), "Укрексімбанк", "Глобус", "Укргазбанк" и "Банк Кредит Дніпро".

Производители и продавцы для подключения к программе могут ознакомиться с соответствующей инструкцией.

Удобные инструкции и дополнительная информация доступны на платформе "Сделано в Украине" (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

Какие товары доступны и сколько денег можно получить

В рамках программы гражданам доступны товары украинского производства, в том числе лекарственные и медицинские изделия, которые добавлены изготовителем в соответствующий перечень.

В то же время кэшбек не предоставляется на подакцизные товары.

Например, на горючее, табачные изделия или алкогольные напитки (за исключением алкогольных напитков, произведенных без добавления спирта - вин виноградных, вин плодово-ягодных и напитков медовых).

"При покупке украинских товаров с использованием банковских карт, покупателю будет начисляться кэшбек в размере 10% от их стоимости, но не более 3000 гривен в месяц", - уточняется на официальной платформе.

Минимальная сумма кэшбека в месяц - 2 грн (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

На что можно потратить полученный кэшбек

Полученные в рамках программы "Национальный Кэшбэк" средства можно использовать на локальные услуги:

медицинские услуги

спорт

кино

рестораны

оплату коммунальных услуг

оплату транспортных услуг

оплату мобильной связи и т.п.

Кроме того, Кэшбэк можно использовать в поддержку ВСУ или на покупку военных облигаций.

В то же время снять наличные со счета, на который "падают" средства за кэшбек, невозможно. Использовать их можно только для безналичных расчетов на оплату услуг.