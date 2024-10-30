Українці отримають гроші від держави на книжки: хто і на які виплати може розраховувати

Скільки грошей від держави можна витратити на книжки

В Україні вже почала працювати програма "Національний кешбек", згідно з якою жителі нашої країни можуть повернути до 10% вартості товарів. До цього переліку входять й українські книжки. За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко, до програми вже включили 12,5 тис. українських книг. Крім того, гроші, які повертаються на картку за покупки, також можна витратити на купівлю літератури.

Також спеціальні сертифікати номіналом 900 гривень отримають українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років. Ці гроші можна буде використати на придбання книжок.

Днями президент Володимир Зеленський анонсував надання допомоги у розмірі 1000 гривень кожному українцю. Ці гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, донат на ЗСУ або купити книжки.

Підтримка книговидавничої галузі

У Мінекономіки зазначають, що ці програми мають на меті підтримати українських книговидавців, які значно постраждали через війну в Україні. Так, деякі книгарні знищені зовсім російськими військами, а деякі втратили потужності через окупацію частини території нашої країни.

Попередні результати програми "єПідтримка", запровадженої у 2021 році, були успішними: українці витратили 1,2 мільярда гривень на придбання книг, що допомогло видавцям подолати економічні труднощі початку війни.