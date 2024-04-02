Українці за останній місяць скоротили купівлю валюти у банках на третину

Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн. доларів.

Курс долара у березні

Курс долара на готівковому ринку майже повністю залежить від курсу міжбанківського валютного ринку.

На міжбанку курс за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень.

Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

У результаті курс на готівковому ринку за березень виріс на 80 копійок до 39,45 грн/долар.

Валютні резерви українців

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу. НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать, що ця сума досягла 120 млрд доларів.

За даними НБУ, за січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 2,1 млрд доларів.