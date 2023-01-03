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Українці збільшили купівлю валюти у банках наприкінці року

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 09:07
Українці збільшили купівлю валюти у банках наприкінці року Фото: українці за 2022 рік поповнили свої валютні резерви на 880 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України у грудні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 411,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 875,0 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 463,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином, у грудні українці збільшили купівлю валюти порівняно з листопадом, коли вони купили 390,6 млн доларів.

Українці збільшили купівлю валюти у банках наприкінці року

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

Українці збільшили купівлю валюти у банках наприкінці року

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Дані показують, що за грудень населення купило безготівкову валюту на 450,5 млн доларів. У порівнянні з листопадом ця сума зросла на 88,4 млн доларів.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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