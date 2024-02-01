Українці за рік збільшили свої заощадження майже на 12 млрд доларів готівкою

Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Це більше, ніжу у 2022 році (10,1 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу НБУ .

Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать про те, що на початок 2023 року обсяг готівкової валюти поза банками становив 108 млрд доларів. Таким чином, зараз ця сума досягла 120 млрд доларів.

Інші оцінки

Водночас екс-член Ради НБУ Віталій Шапран вказав на недосконалість статистики НБУ, яка не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України.

"Внаслідок такої методологічної вади при розрахунку платіжного балансу утворилось хибне уявлення, що на руках у бізнесу і населення в Україні аж 120 млрд доларів. Насправді, все значно скромніше", - написав він у Facebook.

За його розрахунками, "на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів".

"З цих 60 млрд доларів на руках у населення знаходиться десь 10-20 млрд доларів (через сплеск вивозу валюти та практику розрахунків криптою дати більш точну оцінку неможливо)", - повідомив Шапран та додав, що "40-45 млрд доларів по суті є обіговими коштами тіньового сектору".

Основний засіб для заощаджень

У будь-якому разі, валюта (долар та євро) залишається основним засобом для заощаджень українців. Окрім готівкової валюти, за даними НБУ станом на кінець 2023 року, бізнес тримає на валютних депозитах 364 млрд гривень, населення - 367 млрд гривень.

Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення - 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками - 716 млрд гривень.