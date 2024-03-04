Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю доларів у банках

Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Курс долара у лютому

Курс долара на готівковому ринку майже повністю залежить від курсу міжбанківського валютного ринку. У середині січня курс на міжбанку різко зріс, а офіційний курс оновив історичний максимум - 38,62 грн/долар. Наприкінці місяця курс почав знижуватися. У результаті протягом лютого на готівковому ринку зріс із 38,25 до 38,65 грн/долар (продаж).

Офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар.

Валютні резерви українців

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума досягла 120 млрд доларів. Проте, за оцінками експертів, ця цифра може бути меншою, оскільки статистика НБУ не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України.

Зазначимо, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив 1,864 млрд доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року. Згідно зі статистикою центробанку, за 2023 рік банки ввезли 9,463 млрд доларів.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14,461 млрд доларів і купило на 15,341 млрд доларів. Чиста покупка склала 880 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26,208 млрд доларів і купило на 24,614 млрд доларів. Чистий продаж склав 1,594 млрд доларів.