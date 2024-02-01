НБУ скоротив продаж валюти із резервів для підтримки курсу гривні на 1 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,533 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року (3,553 млрд доларів).

Однак у січні Україна майже не отримувала міжнародної допомоги, за винятком 390 млн доларів від Японії. НБУ називає це "ризиками ритмічності" надходження допомоги і заявляє, що вони реалізувалися вже у грудні 2023 року.

Курс долара у січні

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар.

Проте після 10 січня дефіцит скоротився. У результаті курс за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар. На початку лютого курс упав ще нижче.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за січень упав на 60 копійок до 38,25 грн/долар.

Міжбанк

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%). НБУ на початку жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд доларів.

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.