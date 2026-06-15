Українці в опитуванні висловилися про статус російської мови

Що показало опитування

Згідно з даними соціологів, 65% українців вважають, що російська мова не повинна використовуватися в офіційному спілкуванні на території України.

Лише 5% українців хотіли би, що російська мова стала другою державною в Україні.

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Разом з цим доволі багато українців - 22% опитаних вважають, що російська мова могла б мати офіційний статус в окремих регіонах, якщо цього бажає більшість місцевих жителів. Однак більшість із них не підтримують таку ідею для власного регіону.

Якою повинна бути державна політика стосовно російської мови в Україні (kiis.com.ua)

Так, серед цих 22% лише 8% хотіли б, щоб російська мова була офіційною саме у їхньому регіоні. Ще 12% допускають таку можливість для інших областей, але не для свого регіону. Ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.

"Таким чином, загалом 77% або за усунення російської мови з офіційної сфери на всій території, або щонайменше у своєму регіоні. Лише 13% хотіли би, щоб російська мова була офіційною в їх регіоні або взагалі державною на всій території України", - зазначили соціологи.

Як проводили опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

У дослідженні взяли участь 1000 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній Україні території.

Жителів тимчасово окупованих територій та українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, до вибірки не включали.