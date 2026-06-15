Українці в опитуванні висловилися про статус російської мови

Переважна більшість українців виступають за усунення російської мови з офіційної сфери. Лише 5% хотіли б зробити її другою державною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з даними соціологів, 65% українців вважають, що російська мова не повинна використовуватися в офіційному спілкуванні на території України.
Лише 5% українців хотіли би, що російська мова стала другою державною в Україні.
Разом з цим доволі багато українців - 22% опитаних вважають, що російська мова могла б мати офіційний статус в окремих регіонах, якщо цього бажає більшість місцевих жителів. Однак більшість із них не підтримують таку ідею для власного регіону.
Так, серед цих 22% лише 8% хотіли б, щоб російська мова була офіційною саме у їхньому регіоні. Ще 12% допускають таку можливість для інших областей, але не для свого регіону. Ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.
"Таким чином, загалом 77% або за усунення російської мови з офіційної сфери на всій території, або щонайменше у своєму регіоні. Лише 13% хотіли би, щоб російська мова була офіційною в їх регіоні або взагалі державною на всій території України", - зазначили соціологи.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.
У дослідженні взяли участь 1000 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній Україні території.
Жителів тимчасово окупованих територій та українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, до вибірки не включали.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.
Ще у грудні 2025 року Верховна Рада видалила російську зі списку мов, які підлягають захисту в країні.
Перед тим Рада підтримала постанову, яка вносить зміни до зразків українського паспорта, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.