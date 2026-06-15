Украинцы в опросе высказались о статусе русского языка

Что показал опрос

Согласно данным социологов, 65% украинцев считают, что русский язык не должен использоваться в официальном общении на территории Украины.

Лишь 5% украинцев хотели бы, что русский язык стал вторым государственным в Украине.

Читайте также: Дружественная к РФ страна отказывается от русского языка

Вместе с этим довольно много украинцев - 22% опрошенных считают, что русский язык мог бы иметь официальный статус в отдельных регионах, если этого желает большинство местных жителей. Однако большинство из них не поддерживают такую идею для собственного региона.

Какой должна быть государственная политика в отношении русского языка в Украине (kiis.com.ua)

Так, среди этих 22% только 8% хотели бы, чтобы русский язык был официальным именно в их регионе. Еще 12% допускают такую возможность для других областей, но не для своего региона. Еще 2% не смогли определиться с ответом.

"Таким образом, в целом 77% или за устранение русского языка из официальной сферы на всей территории, или по меньшей мере в своем регионе. Только 13% хотели бы, чтобы русский язык был официальным в их регионе или вообще государственным на всей территории Украины", - отметили социологи.

Как проводили опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

В исследовании приняли участие 1000 совершеннолетних граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Жителей временно оккупированных территорий и украинцев, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года, в выборку не включали.