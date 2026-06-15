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Украинцы в опросе высказались о статусе русского языка

13:38 15.06.2026 Пн
2 мин
Социологи узнали, сколько людей против нее
aimg Ирина Глухова
Фото: большинство украинцев против официального статуса русского языка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подавляющее большинство украинцев выступают за устранение русского языка из официальной сферы. Лишь 5% хотели бы сделать его вторым государственным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Что показал опрос

Согласно данным социологов, 65% украинцев считают, что русский язык не должен использоваться в официальном общении на территории Украины.

Лишь 5% украинцев хотели бы, что русский язык стал вторым государственным в Украине.

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Вместе с этим довольно много украинцев - 22% опрошенных считают, что русский язык мог бы иметь официальный статус в отдельных регионах, если этого желает большинство местных жителей. Однако большинство из них не поддерживают такую идею для собственного региона.

Какой должна быть государственная политика в отношении русского языка в Украине (kiis.com.ua)

Так, среди этих 22% только 8% хотели бы, чтобы русский язык был официальным именно в их регионе. Еще 12% допускают такую возможность для других областей, но не для своего региона. Еще 2% не смогли определиться с ответом.

"Таким образом, в целом 77% или за устранение русского языка из официальной сферы на всей территории, или по меньшей мере в своем регионе. Только 13% хотели бы, чтобы русский язык был официальным в их регионе или вообще государственным на всей территории Украины", - отметили социологи.

Как проводили опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

В исследовании приняли участие 1000 совершеннолетних граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Жителей временно оккупированных территорий и украинцев, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года, в выборку не включали.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который лишает русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков в Украине.

Еще в декабре 2025 года Верховная Рада удалила русский из списка языков, которые подлежат защите в стране.

Перед тем Рада поддержала постановление, которое вносит изменения в образцы украинского паспорта, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.

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