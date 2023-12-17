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Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог": подробиці

Архівне фото: Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог" (IAGSoft)
Автор: Дмитро Браславський

Українці, які перебувають на тимчасово окупованій території, можуть повідомити про позиції російських військових або їхню техніку. Для цього необхідно скористатися чатботом "єВорог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Ви бачите реальне фото з транспортуванням техніки на окупованій території України. Саме такі повідомлення допомагають Силам оборони нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

Найбільше потрібна інформація про: 

  • Ракетні комплекси С-300 та "Іскандер"
  • Системи зв’язку; 
  • Засоби радіоелектронної боротьби;
  • Бензовози;
  • Скупчення техніки;
  • Переміщення колон техніки;
  • Транспортування техніки залізницею;
  • Склади з боєприпасами;
  • Позиції артилерії.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Фотографувати техніку необхідно непомітно, а після надсилання заявки в чатбот - видаляти фото, відео та листування з ботом.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 грудня, склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.

Сили оборони України продовжують знищувати техніку росіян, за останній місяць до статистики втрат додалися 3 системи ППО, 9 танків і не тільки.

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