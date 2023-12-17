Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог": подробиці

Українці, які перебувають на тимчасово окупованій території, можуть повідомити про позиції російських військових або їхню техніку. Для цього необхідно скористатися чатботом "єВорог".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"Ви бачите реальне фото з транспортуванням техніки на окупованій території України. Саме такі повідомлення допомагають Силам оборони нищити ворога", - йдеться у повідомленні.
Найбільше потрібна інформація про:
Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Фотографувати техніку необхідно непомітно, а після надсилання заявки в чатбот - видаляти фото, відео та листування з ботом.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 грудня, склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.
Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.
Сили оборони України продовжують знищувати техніку росіян, за останній місяць до статистики втрат додалися 3 системи ППО, 9 танків і не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.