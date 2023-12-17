Українці в окупації можуть передати інформацію про позиції росіян через "єВорог": подробиці

"Ви бачите реальне фото з транспортуванням техніки на окупованій території України. Саме такі повідомлення допомагають Силам оборони нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

Найбільше потрібна інформація про:

Ракетні комплекси С-300 та "Іскандер"

Системи зв’язку;

Засоби радіоелектронної боротьби;

Бензовози;

Скупчення техніки;

Переміщення колон техніки;

Транспортування техніки залізницею;

Склади з боєприпасами;

Позиції артилерії.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Фотографувати техніку необхідно непомітно, а після надсилання заявки в чатбот - видаляти фото, відео та листування з ботом.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 грудня, склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.

Сили оборони України продовжують знищувати техніку росіян, за останній місяць до статистики втрат додалися 3 системи ППО, 9 танків і не тільки.