Знищені танки й більше 500 росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 13 авіаударів;

провів 61 бойове зіткнення;

здійснив 743 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Мар’їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

Запорізький напрямок

Відбито 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Втрати ворога склали 513 осіб. Також ЗСУ знищили 45 одиниць військової техніки, у тому ж числі:

6 танків;

12 ББМ;

5 артсистем;

самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 "Тюльпан";

1 СПГ (АГС);

1 засіб ППО;

15 БпЛА;

4 автомобілі;

1 одиницю спецтехніки.

"Також було знищено 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Ще 19 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 336 230 військових.