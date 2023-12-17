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Украинцы в оккупации могут передать информацию о позициях россиян через "єВорог": подробности

Архивное фото: Украинцы в оккупации могут передать информацию о позициях россиян через "єВорог" (IAGSoft)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы, которые находятся на временно оккупированной территории, могут сообщить о позициях российских военных или их технике. Для этого необходимо воспользоваться чатботом "єВорог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Вы видите реальное фото с транспортировкой техники на оккупированной территории Украины. Именно такие сообщения помогают Силам обороны уничтожать врага", - говорится в сообщении.

Больше всего нужна информация о:

  • Ракетных комплексах С-300 и "Искандер"
  • Системах связи;
  • Средствах радиоэлектронной борьбы;
  • Бензовозах;
  • Скоплении техники;
  • Перемещении колонн техники;
  • Транспортировке техники по железной дороге;
  • Складам с боеприпасами;
  • Позициям артиллерии.

Украинцев призвали соблюдать правила безопасности. Фотографировать технику необходимо незаметно, а после отправки заявки в чатбот - удалять фото, видео и переписку с ботом.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 декабря, составили 1120 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 336 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 26 ББМ и 21 артсистему.

За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 513 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 6 танков, 12 ББМ и не только.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику россиян, за последний месяц к статистике потерь добавились 3 системы ПВО, 9 танков и не только.

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