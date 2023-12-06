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Танки, гармати і не тільки. СБУ відзвітувала про знищення техніки росіян за місяць (відео)

Україна, Середа 06 грудня 2023 16:54
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Танки, гармати і не тільки. СБУ відзвітувала про знищення техніки росіян за місяць (відео) Архівне фото: СБУ відзвітувала про знищення техніки росіян за місяць (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують знищувати техніку росіян, за останній місяць до статистики втрат додалися 3 системи ППО, 9 танків і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За минулий місяць втрати росіян, завдані нашими воїнами, поповнили:

  • 9 танків;
  • 16 ББМ;
  • 5 САУ;
  • 4 гармати;
  • 3 системи ППО;
  • 5 військових вантажівок;

Також бійці Служби безпеки України знищили одну систему відеоспостереження "Муром-П", два склади боєкомплекту, 41 фортифікаційну та 26 вогневих позицій ворога.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових.

Також на Таврійському напрямку остання доба для окупантів була поганою. ЗСУ лише на цій ділянці вдалося ліквідувати 520 окупантів та РЕБ "Житель".

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК "Витязь". Він призначений для захисту від літаків, балістичних ракет і дронів.

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