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Понад 1100 окупантів та 18 танків. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Четвер 07 грудня 2023 08:22
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Понад 1100 окупантів та 18 танків. Генштаб оновив втрати РФ у війні Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 грудня, склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 336 230 (+1120) осіб ліквідовано;
  • танків - 5618 (+18) од;
  • бойових броньованих машин - 10482 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 8045 (+21) од.;
  • РСЗВ - 919 од.;
  • засоби ППО - 605 од;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптери - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33) од.;
  • крилаті ракети - 1571 (+1) од;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од.;
  • спеціальна техніка - 1156 (+3) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 34 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по вертольоту ворога.

Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися у Степовому Донецької області. ЗСУ також продовжили контрнаступ у західній частині Запорізької області та наземні операції на лівому березі Херсонської області.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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