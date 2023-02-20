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Українці ненавидять Путіна, і він не може нічого змінити, - Зеленський

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Понеділок 20 лютого 2023 17:13
Українці ненавидять Путіна, і він не може нічого змінити, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці ненавидять політику російського диктатора Володимира Путіна, і він не може нічого з цим зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Welt.

"Якщо Захід більше не буде підтримувати нас, наша країна буде знищена і більше не буде існувати, але врешті-решт, що ви думаєте: чи зможуть окупанти перетворити її на таку країну, як Росія? Це неможливо. Українці ненавидять політику Путіна, і він не може нічого змінити", - сказав він.

За його словами, Путін хоче відновити Радянський Союз, але він не досягне успіху.

Так, громадяни Польщі не хочуть бачити російських військ у своїй країні. Путін не зможе сказати словакам, що їм робити, він також не зможе захопити Латвію, Естонію, Литву, а також Україну.

Зеленський підкреслив, що українці не хочуть, щоб нас завоювали.

"Ми не готові, ми не хочемо бути частиною СРСР, а також не належимо до Російської Федерації. І ми не лише дві-три людини, а сорок мільйонів людей", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначив, що Путін боїться втратити себе у своїй країні, тому розраховує на уповільнення підтримки України.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін має зрозуміти, що не зможе виграти війну проти України.

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