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Украинцы ненавидят Путина, и он не может ничего изменить, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 17:13
Украинцы ненавидят Путина, и он не может ничего изменить, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы ненавидят политику российского диктатора Владимира Путина, и он не может ничего с этим поделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Welt.

"Если Запад больше не будет поддерживать нас, наша страна будет уничтожена и больше не будет существовать, но в конце концов, что вы думаете: смогут ли оккупанты превратить ее в такую страну, как Россия? Это невозможно. Украинцы ненавидят политику Путина, и он не может ничего изменить", - сказал он.

По его словам, Путин хочет восстановить Советский Союз, но он не добьется успеха.

Так, граждане Польши не хотят видеть российских войск в своей стране. Путин не сможет сказать словакам, что им делать, он тоже не сможет захватить Латвию, Эстонию, Литву, а также Украину.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не хотят, чтобы нас завоевали.

"Мы не готовы, мы не хотим быть частью СССР, а также не относимся к Российской Федерации. И мы не только два-три человека, а сорок миллионов человек", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что Путин боится потерять себя в своей стране, поэтому рассчитывает на замедление поддержки Украины.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин должен понять, что не сможет выиграть войну против Украины.

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