Боїться втратити себе у своїй країні. Путін розраховує на уповільнення підтримки України, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час Мюнхенської безпекової конференції .

За його словами, Путін розраховує на уповільнення підтримки України. Йдеться не лише про озброєння, а й про фінансову, політичну підтримку на всіх майданчиках включаючи ООН, а також підтримку на африканському континенті.

Так, диктатор бажає роз'єднати об'єднання світу, перш за все Євросоюзу, навколо підтримки України. Над цим працює як сам Путін, так і його дипломати. Вони намагаються зламати зміцнення, яке вдалося вибудувати протягом року.

"І тоді, якщо ти не є цілий організм, ти будеш втомлюватися, тому що є багато питань, викликів - енергетичні, інфляційні тощо", - зазначив президент.

Тому Путін намагається об'єднати всі ці виклики і з'єднати з санкційною політикою держав.

"Він зрозумів, що та швидкість, з якою ми з вами почали працювати, що вона впливає на нашу перемогу, а значить на його програш. Його програш на полі бою - це його програш всередині його держави. Ось чого він боїться - втратити себе в своїй державі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент зазначив, що світ має допомогти Україні перемогти у війні, аби здолати Путіна та подібних йому диктаторів.

До того ж, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес припустив, що Путін не залишиться при владі до кінця року.

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