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Путін має зрозуміти, що не зможе виграти війну в Україні, - Столтенберг

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Середа 15 лютого 2023 19:24
Путін має зрозуміти, що не зможе виграти війну в Україні, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін, хоч і не показує, що хоче миру, має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури", - заявив він.

Генсек НАТО наголосив, що Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.

"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Україна буде членом НАТО, проте зараз пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

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Єнс Столтенберг НАТО Володимир Путін Війна Росії проти України
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