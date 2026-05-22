Українці назвали свій головний страх під час війни: це не обстріли

Згідно з опитуванням, ризик того, що діти зростатимуть у бідності, став найгострішим занепокоєнням для українців. Загалом через це хвилюються 88% респондентів, з яких 74% заявили, що дуже схвильовані.

До трійки головних страхів також увійшли питання якості освіти та загальної бідності.

Топ-3 переживань українців:

Діти в бідності - 88% схвильовані, 74% дуже

Якість освіти - 85% схвильовані, 59% дуже

Бідність загалом - 84% схвильовані, 57% дуже.

Соціологи зазначають, що клімат і політичні розколи також турбують українців - значно менше, ніж у середньому громадян ЄС. В умовах війни соціально-економічні та гуманітарні питання відсувають їх на другий план.

Фото: дані опитування "Рейтинг" (Rating Group)

Загалом відповіді українців подібні до середніх показників у країнах Європейського Союзу. Водночас різниця полягає в інтенсивності переживань.

Зокрема, українці значно гостріше, ніж громадяни ЄС, реагують на ризики бідності, якість освіти та старіння населення. Водночас вони дещо менше хвилюються через політичні розколи та зміну клімату.

Соціологи наголошують, що саме майбутнє дітей стало найболючішою темою для українського суспільства. Для порівняння, у середньому по ЄС через ризик дитячої бідності дуже хвилюються 40% громадян, тоді як в Україні цей показник сягає 74%.

Схожа ситуація і з освітою: загальний рівень занепокоєння майже однаковий - 85% в Україні проти 81% у ЄС, однак частка тих, хто дуже схвильований, значно більша серед українців - 59% проти 39%.