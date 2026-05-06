Українці назвали найбільшу загрозу для країни, і це не війна, - КМІС
Понад 50% українців вважають корупцію в органах державної влади більшою загрозою для розвитку України, ніж воєнна агресія Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
У лютому 2026 року КМІС у відкритій формі ставив запитання, що є найбільшими викликами для України і українців.
У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% - корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов’язані з нею проблеми.
Водночас у нинішньому опитуванні КМІС повторив соє запитання травня 2024 року, коли прямо запитували у респондентів, що є більшою загрозою - корупція у владі чи воєнна агресія Росії. Тобто респонденти мали обрати між цими двома викликами для країни.
Якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію.
Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.
Порівняно із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді.
"Отже, як бачимо, якщо ми фокусуємо увагу людей на двох класах проблем - війна та корупція - то в такому форматі "перемагає" корупція", - зазначили у КМІС.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, понад 60% українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною у складі Європейського Союзу.
Водночас третина українців не довіряє президентові України Володимиру Зеленському.
Найпоширеніша причина недовіри - не пов'язана з поточними подіями. 40% опитаних кажуть, що їхнє скептичне ставлення до Зеленського сформувалося ще до 2022 року, а подекуди - і до 2019-го.