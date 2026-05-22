Украинцы назвали свой главный страх во время войны: это не обстрелы

15:16 22.05.2026 Пт
2 мин
Социологи выяснили, чего украинцы боятся больше всего
aimg Ирина Глухова
Фото: украинцы в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)

В условиях войны украинцы особенно переживают из-за того, что дети в будущем могут расти в нищете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования социологической группы "Рейтинг" (Rating Group).

Читайте также: Украинцы назвали самую большую угрозу для страны, и это не война, - КМИС

Согласно опросу, риск того, что дети будут расти в бедности, стал самым острым беспокойством для украинцев. В целом из-за этого волнуются 88% респондентов, из которых 74% заявили, что очень взволнованы.

В тройку главных страхов также вошли вопросы качества образования и общей бедности.

Топ-3 переживаний украинцев:

  • Дети в бедности - 88% взволнованы, 74% очень
  • Качество образования - 85% взволнованы, 59% очень
  • Бедность в целом - 84% взволнованы, 57% очень.

Социологи отмечают, что климат и политические расколы также беспокоят украинцев - значительно меньше, чем в среднем граждан ЕС. В условиях войны социально-экономические и гуманитарные вопросы отодвигают их на второй план.

Фото: данные опроса "Рейтинг" (Rating Group)

В целом ответы украинцев подобны средним показателям в странах Европейского Союза. В то же время разница заключается в интенсивности переживаний.

В частности, украинцы значительно острее, чем граждане ЕС, реагируют на риски бедности, качество образования и старение населения. В то же время они несколько меньше волнуются из-за политических расколов и изменения климата.

Социологи отмечают, что именно будущее детей стало самой болезненной темой для украинского общества. Для сравнения, в среднем по ЕС из-за риска детской бедности очень волнуются 40% граждан, тогда как в Украине этот показатель достигает 74%.

Фото: данные опроса "Рейтинг" (Rating Group)

Похожая ситуация и с образованием: общий уровень беспокойства почти одинаковый - 85% в Украине против 81% в ЕС, однако доля тех, кто очень взволнован, значительно больше среди украинцев - 59% против 39%.

Что показали другие опросы

Напомним, ранее социологи фиксировали, что для многих украинцев серьезной угрозой для будущего государства остается не только война.

Так, более 50% граждан считают коррупцию в органах государственной власти большей опасностью для развития Украины, чем военная агрессия России.

Впрочем, несмотря на все вызовы, украинцы сохраняют оптимизм относительно будущего страны.

По данным опроса КМИС, более 60% респондентов убеждены, что через 10 лет Украина станет процветающим государством в составе Евросоюза.

Вместе с тем другое исследование показало, что около трети украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

