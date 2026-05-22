Украинцы назвали свой главный страх во время войны: это не обстрелы

Согласно опросу, риск того, что дети будут расти в бедности, стал самым острым беспокойством для украинцев. В целом из-за этого волнуются 88% респондентов, из которых 74% заявили, что очень взволнованы.

В тройку главных страхов также вошли вопросы качества образования и общей бедности.

Топ-3 переживаний украинцев:

Дети в бедности - 88% взволнованы, 74% очень

Качество образования - 85% взволнованы, 59% очень

Бедность в целом - 84% взволнованы, 57% очень.

Социологи отмечают, что климат и политические расколы также беспокоят украинцев - значительно меньше, чем в среднем граждан ЕС. В условиях войны социально-экономические и гуманитарные вопросы отодвигают их на второй план.

Фото: данные опроса "Рейтинг" (Rating Group)

В целом ответы украинцев подобны средним показателям в странах Европейского Союза. В то же время разница заключается в интенсивности переживаний.

В частности, украинцы значительно острее, чем граждане ЕС, реагируют на риски бедности, качество образования и старение населения. В то же время они несколько меньше волнуются из-за политических расколов и изменения климата.

Социологи отмечают, что именно будущее детей стало самой болезненной темой для украинского общества. Для сравнения, в среднем по ЕС из-за риска детской бедности очень волнуются 40% граждан, тогда как в Украине этот показатель достигает 74%.

Похожая ситуация и с образованием: общий уровень беспокойства почти одинаковый - 85% в Украине против 81% в ЕС, однако доля тех, кто очень взволнован, значительно больше среди украинцев - 59% против 39%.