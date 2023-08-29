Українці назвали рівень доходів на місяць, щоб жити нормально

Дані свідчать, що медіанне значення зарплати у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, у липні 2023 року складає 12 750 гривень (345 доларів за поточним курсом).

У листопаді 2023 року ця сума була 10 000 гривень (385 доларів за поточним курсом), а у грудні 2023 року - 10 000 гривень (падіння до 240 доларів за поточним курсом).

Водночас, говорячи про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,5% - дещо нижче.

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.