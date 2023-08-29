Украинцы назвали уровень доходов в месяц, чтобы жить нормально

Данные свидетельствуют, что медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июле 2023 года составляет 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу).

В ноябре 2023 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2023 года - 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).

В то же время, говоря о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% - несколько ниже.

Полевой этап исследования продолжался с 17 по 27 июня 2023 года. Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины провел Киевский международный институт социологии. Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.