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Украинцы назвали уровень доходов в месяц, чтобы жить нормально

Фото: доходы украинцев не соответствуют желаемому уровню (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые притязания украинцев в 2023 году начали расти - как в гривневом, так и в долларовом эквивалентах. При этом реальные доходы по-прежнему в большинстве своем находятся значительно или несколько ниже желаемого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Данные свидетельствуют, что медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июле 2023 года составляет 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу).

В ноябре 2023 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2023 года - 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).

В то же время, говоря о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% - несколько ниже.

Полевой этап исследования продолжался с 17 по 27 июня 2023 года. Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины провел Киевский международный институт социологии. Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки  2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

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Зарплата в Украине