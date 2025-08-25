Українці назвали країни, які надали найбільшу допомогу з початку війни

США за часів Дональда Трампа фактично згорнули допомогу і підтримку України. Проте з початку війни їхній внесок залишається найвагомішим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
Респондентам поставили запитання: "На вашу думку, які країни та міжнародні організації надали найбільшу підтримку Україні в контексті російської військової агресії, якщо така була?". Можна було дати три відповіді.
На думку 59% респондентів, найбільшу допомогу надали США, що відповідає дійсності. На другому місці - Німеччина (48%).
Далі йдуть Велика Британія (38%), Польща (33%), Франція (17%) і Європейський Союз (14%).
Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру досліджень громадської думки (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
Опитування проводилося на всій території України (за винятком окупованих Росією територій) з 22 по 27 липня 2025 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.
Загальна вибірка становила 2400 українців віком 18 років і старше. Середній рівень похибки при припущенні простої випадкової вибірки становить ±2,0 бала в 95%-ному інтервалі.
Військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну Україні з 24 січня 2022 року, надають близько 40 країн.
Фінансова підтримка України наразі значною мірою спирається на кредитний механізм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Ця ініціатива, запущена "Великою сімкою" і Європейською комісією, надає Україні загалом 45 млрд євро у вигляді позик, які фінансуються за рахунок коштів від заморожених російських активів. Україні не буде віддавати ці кредити.
За даними Кільського інституту, від початку війни до червня 2025 року Європа виділила щонайменше 35,1 млрд євро на військову допомогу через оборонні закупівлі - на 4,4 млрд євро більше, ніж США.
У серпні 2025 року 27% американців вважають Україну союзником, 38% - дружньою країною. Тільки 12% вважають Україну недружньою країною, а 4% - ворожою.
Ставлення українців до США за Трампа різко погіршилося. Тільки 32% вважають США надійним союзником. Більшість українців (64%) вважають, що Європа залишається надійним союзником,