Українці назвали країни, які надали найбільшу допомогу з початку війни

Респондентам поставили запитання: "На вашу думку, які країни та міжнародні організації надали найбільшу підтримку Україні в контексті російської військової агресії, якщо така була?". Можна було дати три відповіді.

На думку 59% респондентів, найбільшу допомогу надали США, що відповідає дійсності. На другому місці - Німеччина (48%).

Далі йдуть Велика Британія (38%), Польща (33%), Франція (17%) і Європейський Союз (14%).



Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру досліджень громадської думки (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Опитування проводилося на всій території України (за винятком окупованих Росією територій) з 22 по 27 липня 2025 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загальна вибірка становила 2400 українців віком 18 років і старше. Середній рівень похибки при припущенні простої випадкової вибірки становить ±2,0 бала в 95%-ному інтервалі.