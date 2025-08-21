Дві третини американців проти ідеї подарувати Путіну частину території України

Більшість американців не підтримують ідею передачі Росії українських територій після війни. Дослідження проводилося на тлі пропозицій президента США Дональда Трампа щодо можливих "обмінів територіями" України як частини мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

В опитуванні The Economist/YouGov на запитання "Скільки території України ви готові передати Росії після війни?" 68% респондентів відповіли "нічого".

Ще 21% учасників опитування вагалися з відповіддю, 5% висловилися за передачу "частини" української території, 2% за "половину", а 1% - за "більшу частину".



При цьому 27% американців вважають Україну союзником, 38% - дружньою країною. Тільки 12% вважають Україну недружньою країною, а 4% - ворожою.



Навпаки, Росію вважають союзником 2% респондентів, 9% - дружньою країною. А 28% вважають Росію недружньою країною, а 46% - ворожою.



У війні на боці України перебувають 66% американців і 3% - на боці Росії.



Політичний контекст

Трамп протягом тижня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним на території США. Путін, як повідомляється, хоче включити в угоду більшу частину східного Донбасу, тоді як Україна відкидає передачу територій.

Президент США наполягає на особистій зустрічі Зеленського і Путіна, проте сторони залишаються далекими в питаннях умов миру. Україна вимагає припинення вогню перед офіційними переговорами, прохання, яке Трамп раніше підтримував, але зняв після зустрічі з Путіним в Алясці минулого тижня.

Сигнали Росії

Цього тижня Москва дала зрозуміти, що не поспішає організовувати зустріч Путіна і Зеленського. Російська влада також заявила, що переговори між союзниками НАТО і Україною про післявоєнні гарантії безпеки не мають сенсу без участі Росії.

"Ми не можемо погодитися з тим, що зараз пропонується вирішувати питання колективної безпеки без Російської Федерації. Це не спрацює", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції.

Методика опитування

Опитування The Economist/YouGov проводили з 15 до 18 серпня серед 1 568 респондентів. Похибка становила 3,5 процентних пункти.