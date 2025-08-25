Украинцы назвали страны, оказавшие самую большую помощь с начала войны

Респондентам поставили вопрос: "По вашему мнению, какие страны и международные организации оказали наибольшую поддержку Украине в контексте российской военной агрессии, если таковая была?". Можно было дать три ответа.

По мнению 59% респондентов, самую большую помощь оказали США, что соответствует действительности. На втором месте - Германия (48%).

Далее идут Великобритания (38%), Польша (33%), Франция (17%) и Европейский Союз (14%).



Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Общая выборка составила 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Средний уровень погрешности при предположении простой случайной выборки составляет ±2,0 балла в 95%-ном интервале.