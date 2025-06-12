Рейтинг Трампа в Україні впав до 16%, і лише 32% вважають США надійним союзником
Дії Дональда Трампа призвели до того, що ставлення українців до керівництва США різко погіршилася. На відміну від Європи цю країну вже не вважають надійним союзником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Рейтинг Трампа серед українців
Якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Дональда Трампа, то вже в березні 2025 року 73% вважали, що для України це погано, що він є президентом США, а 19% - добре.
Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України. Позитивне ставлення залишилося у 16% респондентів.
Європа та США
За даними опитування, більшість українців (64%) вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так 24%.
У випадку США ситуація майже дзеркальна. Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру, 32% респондентів.
Американці та керівництво США
Попри все більшість українців (63%) продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано 29%.
При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи ми говоримо про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США 24%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.
Нагадаємо, за даними Світового банку, допомога США та ЄС є критичною для України. Світовий банк оцінює підтримку ЄС набагато вище.
За даними Євробарометра, три чверті європейців (76%) підтримують надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.