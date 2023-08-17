Українці надихають світ, а РФ морить його голодом. США засудили атаки на зернову інфраструктуру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника речника Держдепу США Веданта Пателя на брифінгу .

"Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру і закликають Росію негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи", - сказав він.

Він нагадав, що вчора російські дрони пошкодили склади і зерносховища в українському порту Рені на Дунаї, поблизу румунського кордону. Це на додаток до попередніх російських атак на українську портову інфраструктуру в Одесі, Рені та Ізмаїлі.

"Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, щоб зерно і продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно. Путін просто не дбає про глобальну продовольчу безпеку", - сказав речник.

Патель наголосив, що такі дії Кремля негативно впливають на українських фермерів і всіх тих, хто в усьому світі найбільш вразливий до продовольчої небезпеки.

Він зазначив, що напади Росії на об'єкти портової інфраструктури України знищили сотні тисяч тонн українського зерна, яке прямувало на світові ринки. За його словами, це ще більше загострює світову продовольчу кризу та утримує високі ціни на продукти харчування.

Речник додав, що ці атаки відбуваються на додаток до втрати чверті орних земель України.

"Контраст тут досить різкий. Наші українські союзники надихають світ, в той час як Росія морить його голодом, використовуючи їжу як зброю", - сказав Патель.

Обстріл України 16 серпня

Вчора російські військові вкотре обстріляли південь України за допомогою дронів-камікадзе. Головною ціллю їхніх атак знову були порти. Зокрема, загарбники обстріляли порт Рені в Одеській області. У двох металевих складах виникло загоряння двох тракторів.

Там також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували та мали невдовзі запустити в роботу.

Тоді сили ППО збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями.

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