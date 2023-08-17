Украинцы вдохновляют мир, а РФ морит его голодом. США осудили атаки на зерновую инфраструктуру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Госдепа США Веданта Пателя на брифинге .

"Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся атаки России на украинскую зерновую инфраструктуру и призывают Россию немедленно вернуться к Черноморской зерновой инициативе", - сказал он.

Он напомнил, что вчера российские дроны повредили склады и зернохранилища в украинском порту Рени на Дунае, вблизи румынской границы. Это в дополнение к предыдущим российским атакам на украинскую портовую инфраструктуру в Одессе, Рене и Измаиле.

"Эта эскалация демонстрирует, что Москва продолжает препятствовать тому, чтобы зерно и продукты питания попадали к тем, кто в них больше всего нуждается во всем мире. Это неприемлемо. Путин просто не заботится о глобальной продовольственной безопасности", - сказал спикер.

Патель подчеркнул, что такие действия Кремля негативно влияют на украинских фермеров и всех тех, кто во всем мире наиболее уязвим к продовольственной опасности.

Он отметил, что нападения России на объекты портовой инфраструктуры Украины уничтожили сотни тысяч тонн украинского зерна, которое следовало на мировые рынки. По его словам, это еще больше обостряет мировой продовольственный кризис и удерживает высокие цены на продукты питания.

Спикер добавил, что эти атаки происходят в дополнение к потере четверти пахотных земель Украины.

"Контраст здесь достаточно резкий. Наши украинские союзники вдохновляют мир, в то время как Россия морит его голодом, используя еду как оружие", - сказал Патель.

Обстрел Украины 16 августа

Вчера российские военные в очередной раз обстреляли юг Украины с помощью дронов-камикадзе. Главной целью их атак снова были порты. В частности, захватчики обстреляли порт Рени в Одесской области. В двух металлических складах возникло возгорание двух тракторов.

Там пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же, был разрушен новый склад под зерно, который почти достроили и должны были вскоре запустить в работу.

Тогда силы ПВО сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями.

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