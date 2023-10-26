Українці можуть відновити водійські права вже в чотирьох країнах: алгоритм дій

Україна розширила програму відновлення втрачених водійських прав ще на дві європейські країни. Таким чином станом на зараз українці можуть отримати новий документ вже в чотирьох країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Віднині українці можуть відновити водійське посвідчення після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" перебуваючи в Німеччині та Іспанії.
Для того, щоб отримати новий документ потрібно звернутись до підрозділу ДП "Документ" з офіційним запитом. Перелік необхідних документів:
Підрозділи ДП "Документ" у Німеччині:
Підрозділи ДП "Документ" в Іспанії:
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що відновити водійські права вже можна в Туреччині та Польщі.
Також ми писали, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.
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