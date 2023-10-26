Українці можуть відновити водійські права вже в чотирьох країнах: алгоритм дій

Віднині українці можуть відновити водійське посвідчення після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" перебуваючи в Німеччині та Іспанії.

Для того, щоб отримати новий документ потрібно звернутись до підрозділу ДП "Документ" з офіційним запитом. Перелік необхідних документів:

Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.

Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).

Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Підрозділи ДП "Документ" у Німеччині:

Кельн, Вроцлавська площа, 50668;

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи ДП "Документ" в Іспанії:

Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що відновити водійські права вже можна в Туреччині та Польщі.

Також ми писали, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

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