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Українці можуть відновити водійські права вже в чотирьох країнах: алгоритм дій

Фото: відновлення водійських прав (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Україна розширила програму відновлення втрачених водійських прав ще на дві європейські країни. Таким чином станом на зараз українці можуть отримати новий документ вже в чотирьох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Віднині українці можуть відновити водійське посвідчення після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" перебуваючи в Німеччині та Іспанії.

Для того, щоб отримати новий документ потрібно звернутись до підрозділу ДП "Документ" з офіційним запитом. Перелік необхідних документів:

 

  • Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.
  • Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).
  • Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Підрозділи ДП "Документ" у Німеччині:

  • Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи ДП "Документ" в Іспанії:

  • Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що відновити водійські права вже можна в Туреччині та Польщі.

Також ми писали, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

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