Украинцы могут восстановить водительские права уже в четырех странах: алгоритм действий

Украина расширила программу восстановления утраченных водительских прав еще на две европейские страны. Таким образом, сейчас украинцы могут получить новый документ уже в четырех странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Отныне украинцы могут восстановить водительское удостоверение после потери или угона в центрах обслуживания "Паспортный сервис", находясь в Германии и Испании.
Для того чтобы получить новый документ, нужно обратиться в подразделение ГП "Документ" с официальным запросом. Список необходимых документов:
Подразделения ГП "Документ" в Германии:
Подразделения ГП "Документ" в Испании:
Напомним, РБК-Украина рассказывала о том, что восстановить водительские права уже можно в Турции и Польше.
Также мы писали, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.
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