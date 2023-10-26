RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут восстановить водительские права уже в четырех странах: алгоритм действий

Фото: восстановление водительских прав (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украина расширила программу восстановления утраченных водительских прав еще на две европейские страны. Таким образом, сейчас украинцы могут получить новый документ уже в четырех странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отныне украинцы могут восстановить водительское удостоверение после потери или угона в центрах обслуживания "Паспортный сервис", находясь в Германии и Испании.

Для того чтобы получить новый документ, нужно обратиться в подразделение ГП "Документ" с официальным запросом. Список необходимых документов:

  • Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.
  • Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).
  • Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Подразделения ГП "Документ" в Германии:

  • Кельн, Вроцлавская площадь, 50668;
  • Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).

Подразделения ГП "Документ" в Испании:

  • Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

Напомним, РБК-Украина рассказывала о том, что восстановить водительские права уже можно в Турции и Польше.

Также мы писали, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияводіїВодительские права