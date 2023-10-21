Українці можуть відновити водійські права у Стамбулі: як це зробити

Відтепер українці можуть відновити втрачене чи викраде посвідчення водія в державному підприємстві "Документ" у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Відновити водійське можна в разі:
При цьому раніше українці могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення водія.
Зазначимо, що записатись на відновлення водійських прав можливо онлайн, через електронну чергу на сайті, чи в порядку "живої" черги.
Для отримання послуги необхідно надати:
У Стамбулі послугу можна отримати за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.
До того ж, Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга запрацює у Польщі.
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