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Українці можуть замовити водійські права з доставкою до Польщі: як і скільки це коштує

Вівторок 17 жовтня 2023 12:31
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Українці можуть замовити водійські права з доставкою до Польщі: як і скільки це коштує Фото: українці можуть замовити водійські права з доставкою до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна запускає послугу доставки посвідчення водія для громадян за кордоном. Першою країною, де можна буде скористуватися послугою, стане Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна відкриває центри державного підприємства "Документ" за кордоном, адже значна кількість наших громадян вимушено виїхала через повномасштабну війну.

У таких центрах громадяни можуть обміняти і оформити документи, в тому числі обміняти посвідчення водія.

Наразі українці можуть скористатися такими послугами у шести країнах.

При цьому не всім зручно їхати в конкретне місто або через велику навантаженість очікувати відповідної черги, тому Україна запровадила доставку. Так, Укрпошта буде доставляти за кордон посвідчення водія. Вартість також послуги буде орієнтовно коштувати 1300 гривень.

Спершу послугу запровадять у Польщі. А на початку листопада її планують запустити й в інших європейських країнах.

Нагадаємо, скоро українці зможуть замовляти доставку водійського посвідчення за допомогою додатку "Дія".

Більше про те, як замінити посвідчення водія в застосунку, можете дізнатися за посиланням.

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Водійське посвідчення Польща Міністерство внутрішніх справ України
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