Украинцы могут восстановить водительские права в Стамбуле: как это сделать

Восстановить водительское можно в случае:

Повреждение документа или когда документ непригоден для дальнейшего использования.

Потери или хищения.

При этом ранее украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк водительского удостоверения.

Отметим, что записаться на восстановление водительских прав можно онлайн, через электронную очередь на сайте, или в порядке "живой" очереди.

Для получения услуги необходимо предоставить:

Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.

Справку налогоплательщика.

Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).

В Стамбуле услугу можно получить по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Добавим, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.

К тому же, Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за рубежом. Сначала услуга заработает в Польше.

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