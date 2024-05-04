Українці можуть поскаржитися на погану якість комунальних послуг: як це зробити
Споживачі, які оплачують комунальні платежі, при погіршенні якості житлово-комунальних послуг можуть поскаржитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Згідно з чинним законодавством, поскаржитися на погану якість комунальних послуг можна, склавши акт-претензію. Потрібно задокументувати порушення і виставити претензію за неякісно надані послуги.
Як поскаржитися на погані ЖКП:
- зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг (якщо це затоплення, псування майна - фотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо);
- письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).
Як проходить перевірка:
- виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання претензії споживача;
- за результатами перевірки складається акт-претензія у двох примірниках (один примірник передається споживачеві, другий зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком).
Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Пільгові тарифи на комуналку
В Україні діє мораторій на підвищення цін на тепло та газ. Також уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення. Вона діятиме до 31 травня 2024 року.
Чи готують для українців підвищення тарифів на комуналку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.