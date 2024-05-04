Украинцы могут пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг: как это сделать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью. Результаты проверки качества услуг могут быть обжалованы в судебном порядке.

Согласно действующему законодательству, пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг можно, составив акт-претензию. Следует задокументировать нарушения и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.

Льготные тарифы на коммуналку

В Украине действует мораторий на повышение цен на тепло и газ. Также правительство продлило льготную цену на электроэнергию для населения. Она будет действовать до 31 мая 2024 года.

Готовят ли для украинцев повышение тарифов на коммуналку - читайте в материале РБК-Украина.

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