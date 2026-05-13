Українці можуть отримувати пенсії в Польщі: як сумується стаж та нараховуються виплати

Громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати від польського Управління соціального страхування (ZUS), якщо мають офіційний страховий стаж у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Головне:
Підставою для виплати польських пенсій українцям є Угода про соціальне забезпечення між Україною та Польщею, яка діє з 1 січня 2014 року. Документ дозволяє враховувати страховий стаж, набутий у двох країнах.
Згідно з угодою, кожна країна виплачує пенсію лише за той період роботи, який людина офіційно відпрацювала на її території. Тобто польський ZUS нараховує виплати за роки роботи у Польщі, а Пенсійний фонд України - за стаж, отриманий в Україні.
Водночас діє принцип сумування страхового стажу. Це означає, що якщо людина не має достатньо років роботи лише в одній країні, можуть враховуватися періоди страхування в обох державах.
У Польщі правила призначення пенсії залежать від дати народження.
Для людей, народжених до 1 січня 1949 року, ключовим є страховий стаж. Жінкам потрібно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікам - 25 років. Пенсійний вік становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків.
Якщо людина має недостатній стаж у Польщі, ZUS може врахувати роки роботи в Україні. Однак сам розмір польської пенсії обчислюють лише на основі внесків, сплачених у Польщі.
Для осіб, народжених після 31 грудня 1948 року, діє нова система. У цьому випадку розмір пенсії залежить переважно від суми внесків, які надходили до ZUS.
Навіть короткий період офіційної роботи у Польщі може дати право на пенсію після досягнення пенсійного віку. Водночас через невеликий страховий стаж виплати часто є низькими.
Для отримання доплати до мінімальної польської пенсії потрібно виконати додаткові умови. Зокрема, йдеться про достатній страховий стаж та постійне проживання на території Польщі.
За даними польської сторони, у 2025 році пенсії від ZUS отримували близько 12 тисяч громадян України.
