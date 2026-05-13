Українці можуть отримувати пенсії в Польщі: як сумується стаж та нараховуються виплати

Підставою для виплати польських пенсій українцям є Угода про соціальне забезпечення між Україною та Польщею, яка діє з 1 січня 2014 року. Документ дозволяє враховувати страховий стаж, набутий у двох країнах.

Як працює система пенсій для українців у Польщі

Згідно з угодою, кожна країна виплачує пенсію лише за той період роботи, який людина офіційно відпрацювала на її території. Тобто польський ZUS нараховує виплати за роки роботи у Польщі, а Пенсійний фонд України - за стаж, отриманий в Україні.

Водночас діє принцип сумування страхового стажу. Це означає, що якщо людина не має достатньо років роботи лише в одній країні, можуть враховуватися періоди страхування в обох державах.

Які правила діють для різних поколінь пенсіонерів

У Польщі правила призначення пенсії залежать від дати народження.

Для людей, народжених до 1 січня 1949 року, ключовим є страховий стаж. Жінкам потрібно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікам - 25 років. Пенсійний вік становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків.

Якщо людина має недостатній стаж у Польщі, ZUS може врахувати роки роботи в Україні. Однак сам розмір польської пенсії обчислюють лише на основі внесків, сплачених у Польщі.

Для осіб, народжених після 31 грудня 1948 року, діє нова система. У цьому випадку розмір пенсії залежить переважно від суми внесків, які надходили до ZUS.

Навіть короткий період офіційної роботи у Польщі може дати право на пенсію після досягнення пенсійного віку. Водночас через невеликий страховий стаж виплати часто є низькими.

Коли можна отримати мінімальну пенсію

Для отримання доплати до мінімальної польської пенсії потрібно виконати додаткові умови. Зокрема, йдеться про достатній страховий стаж та постійне проживання на території Польщі.

За даними польської сторони, у 2025 році пенсії від ZUS отримували близько 12 тисяч громадян України.