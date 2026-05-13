RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украинцы могут получать пенсии в Польше: как суммируется стаж и начисляются выплаты

15:13 13.05.2026 Ср
3 мин
Названы правила выхода на пенсию и требования к взносам в ZUS
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут рассчитывать на пенсии в Польше (Getty Images)

Граждане Украины могут получать пенсионные выплаты от польского Управления социального страхования (ZUS), если имеют официальный страховой стаж в Польше.

Главное:

  • Межгосударственное соглашение: Выплаты польских пенсий украинцам регулируются Соглашением о социальном обеспечении, действующим с 2014 года.
  • Распределение выплат: Каждая страна выплачивает пенсию только за тот период стажа, который человек официально отработал на ее территории.
  • Суммирование стажа: Для назначения пенсии страховой стаж, приобретенный в Украине и Польше, может учитываться совместно, если лет работы в одной стране недостаточно.
  • Условия для старшего поколения: Лицам, рожденным до 1949 года, для пенсии нужно иметь 20 лет стажа женщинам или 25 лет мужчинам.
  • Новая система: Для рожденных после 1948 года размер выплат зависит от суммы взносов, уплаченных в польский ZUS.
  • Минимальная пенсия: На доплату к минимальной польской пенсии имеют право только те украинцы, которые имеют достаточный стаж и постоянно проживают в Польше.
  • Статистика: По состоянию на 2025 год пенсионные выплаты от польского управления ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.

Основанием для выплаты польских пенсий украинцам является Соглашение о социальном обеспечении между Украиной и Польшей, которое действует с 1 января 2014 года. Документ позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный в двух странах.

Как работает система пенсий для украинцев в Польше

Согласно договору, каждая страна выплачивает пенсию только за тот период работы, который человек официально отработал на ее территории. То есть польский ZUS начисляет выплаты за годы работы в Польше, а Пенсионный фонд Украины - за стаж, полученный в Украине.

В то же время действует принцип суммирования страхового стажа. Это означает, что если человек не имеет достаточно лет работы только в одной стране, могут учитываться периоды страхования в обоих государствах.

Какие правила действуют для разных поколений пенсионеров

В Польше правила назначения пенсии зависят от даты рождения.

Для людей, рожденных до 1 января 1949 года, ключевым является страховой стаж. Женщинам нужно иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам - 25 лет. Пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Если человек имеет недостаточный стаж в Польше, ZUS может учесть годы работы в Украине. Однако сам размер польской пенсии вычисляют только на основе взносов, уплаченных в Польше.

Для лиц, рожденных после 31 декабря 1948 года, действует новая система. В этом случае размер пенсии зависит преимущественно от суммы взносов, которые поступали в ZUS.

Даже короткий период официальной работы в Польше может дать право на пенсию по достижении пенсионного возраста. В то же время из-за небольшого страхового стажа выплаты часто являются низкими.

Когда можно получить минимальную пенсию

Для получения доплаты к минимальной польской пенсии нужно выполнить дополнительные условия. В частности, речь идет о достаточном страховом стаже и постоянном проживании на территории Польши.

По данным польской стороны, в 2025 году пенсии от ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше начали аннулировать условные лицензии иностранным врачам, которые не подтвердили знание польского языка на уровне B1. Под угрозой потери работы оказались и украинские медики - из примерно 3000 врачей из Украины около трети до сих пор не предоставили языковой сертификат.

Также мы рассказывали, что в Польше растет спрос на работников рабочих профессий - больше всего людей ищут в логистике, пищевой промышленности и сфере HoReCa. Кроме того, польский бизнес все больше зависит от украинских трудовых мигрантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаПенсии