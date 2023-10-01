Українці можуть отримати низку соцпослуг не виходячи з дому: список
Останніми роками все більше соціальних послуг в Україні можна отримати не виходячи з будинку. Для їх отримання необхідно скористатись одним з доступних цифрових сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду в Telegram.
Для отримання низки державних послуг в Україні зараз діють доступні цифрові сервіси. Ця підбірка допоможе вам заощадити час і не стояти у чергах до державних установ.
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Отримати довідку ВПО й оформити допомогу на проживання можна за посиланням.
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Оформити пенсію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
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Заява на оформлення субсидії – за посиланням, а також на порталі Дія.
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Оформити допомогу при народженні дитини можна на порталі електронних послуг Мінсоцполітики.
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Дізнатись інформацію щодо реєстрації дитини, її місця проживання, отримати допомогу при народженні, компенсацію за «пакунок малюка» й інше можна через портал Дія у "єМалятко".
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Як отримати послугу батькам, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дивіться тут.
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Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, – тут.
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Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності, - за посиланням.
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Також можна оформити заявку на допомогу на дитину одинокій матері або батьку.
В Україні запустять електронні соціальні карти
В Україні планують ввести електронні соціальні карти. Тестування пройде у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.
У такій картці міститиметься соціальна історія людини, тож українці матимуть доступ до переліку всіх запланованих дій.
Зазначимо, що загалом для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень. Найбільшим з соціальних допомог є допомога внутрішньо переміщеним особам. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.
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