Українці можуть отримати низку соцпослуг не виходячи з дому: список

Останніми роками все більше соціальних послуг в Україні можна отримати не виходячи з будинку. Для їх отримання необхідно скористатись одним з доступних цифрових сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду в Telegram .

Для отримання низки державних послуг в Україні зараз діють доступні цифрові сервіси. Ця підбірка допоможе вам заощадити час і не стояти у чергах до державних установ.

Отримати довідку ВПО й оформити допомогу на проживання можна за посиланням.

Оформити пенсію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Заява на оформлення субсидії – за посиланням, а також на порталі Дія.

Оформити допомогу при народженні дитини можна на порталі електронних послуг Мінсоцполітики.

Дізнатись інформацію щодо реєстрації дитини, її місця проживання, отримати допомогу при народженні, компенсацію за «пакунок малюка» й інше можна через портал Дія у "єМалятко".

Як отримати послугу батькам, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дивіться тут.

Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, – тут.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності, - за посиланням.

Також можна оформити заявку на допомогу на дитину одинокій матері або батьку.

В Україні запустять електронні соціальні карти

В Україні планують ввести електронні соціальні карти. Тестування пройде у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

У такій картці міститиметься соціальна історія людини, тож українці матимуть доступ до переліку всіх запланованих дій.

Зазначимо, що загалом для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень. Найбільшим з соціальних допомог є допомога внутрішньо переміщеним особам. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

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