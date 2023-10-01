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Українці можуть отримати низку соцпослуг не виходячи з дому: список

Україна, Неділя 01 жовтня 2023 07:47
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Українці можуть отримати низку соцпослуг не виходячи з дому: список Фото: українці можуть в онлайн-режимі оформити низку соціальних послуг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Останніми роками все більше соціальних послуг в Україні можна отримати не виходячи з будинку. Для їх отримання необхідно скористатись одним з доступних цифрових сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду в Telegram.

Для отримання низки державних послуг в Україні зараз діють доступні цифрові сервіси. Ця підбірка допоможе вам заощадити час і не стояти у чергах до державних установ.

  • Отримати довідку ВПО й оформити допомогу на проживання можна за посиланням.

  • Оформити пенсію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

  • Заява на оформлення субсидії – за посиланням, а також на порталі Дія.

  • Оформити допомогу при народженні дитини можна на порталі електронних послуг Мінсоцполітики.

  • Дізнатись інформацію щодо реєстрації дитини, її місця проживання, отримати допомогу при народженні, компенсацію за «пакунок малюка» й інше можна через портал Дія у "єМалятко".

  • Як отримати послугу батькам, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дивіться тут.

  • Допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, – тут.

  • Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності, - за посиланням.

  • Також можна оформити заявку на допомогу на дитину одинокій матері або батьку.

В Україні запустять електронні соціальні карти

В Україні планують ввести електронні соціальні карти. Тестування пройде у чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

У такій картці міститиметься соціальна історія людини, тож українці матимуть доступ до переліку всіх запланованих дій.

Зазначимо, що загалом для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень. Найбільшим з соціальних допомог є допомога внутрішньо переміщеним особам. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

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Міністерство соціальної політики
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