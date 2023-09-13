В Україні запустять електронні соціальні карти: навіщо це потрібно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. Той, хто отримує соціальні послуги, також має доступ до цієї картки, до переліку всіх запланованих дій і разом з соціальним працівником рухається до вирішення складної ситуації", - повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, планується, що соціальний працівник буде пропонувати саме ті соціальні послуги та інші види підтримки, які зможуть допомогти людині вийти зі складної ситуації.

"Цифровізація цього процесу робить його максимально прозорим, картка людини більше не загубиться", - додала вона.

Електронний кейс-менеджмент

За даними прес-служби, електронний кейс-менеджмент покликаний оптимізувати роботу соціальних працівників та забезпечити системний підхід до організації надання соціальних послуг вразливим категоріям населення та особам/сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

З метою створення відповідних умов для надання соціальних послуг із використанням цифрових інструментів в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (далі ЄІССС) розроблено частину тестового середовища соціального веб-порталу Мінсоцполітики, зокрема кабінети отримувача соціальних послуг, надавача соціальних послуг і кейс-менеджера, реалізовано можливість подання заяви / повідомлення про надання соціальних послуг і відстеження результатів їх розгляду, а також - заяв надавачами соціальних послуг про включення їх до Реєстру надавачів соціальних послуг.

Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу з кризи, зазначили в прес-службі.

Соціальна допомога у 2023 році

Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.