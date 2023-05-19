Субсидії, пільги, допомога ВПО: у Мінфіні назвали суми виплат на 2023 рік

Мінфін розробив інтерактивну аналітичну панель ("дашборд") щодо видатків на окремі види соціальних допомог, а також стосовно чисельності осіб, які ними користуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

У цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше ніж у 2021 році.

Найбільшими з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо-переміщеним особам - 57,6 млрд грн. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 гривень.

На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 гривень.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір - 3 081,6 гривень.

На допомогу 270 тис. малозабезпечених сімей у 2023 році передбачено 15,6 млрд грн. Середній розмір - 4 814,6 гривень.